Moto invade la corsia opposta dopo la caduta: ferito un 64enne a Oneta

Ha perso il controllo della moto mentre percorreva la strada provinciale 46, è scivolato sull’asfalto e ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava arrivando un’auto. È questa la dinamica dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 24 maggio a Oneta, poco dopo mezzogiorno.

A rimanere ferito è stato un motociclista italiano di 64 anni, nato nel 1962 e residente a Pandino, nel Cremasco. L’uomo viaggiava in sella al suo motociclo lungo la Sp46 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Dopo la caduta, la moto è finita nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva un’Audi A4 condotta da un ragazzo di 21 anni.