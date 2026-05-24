Moto invade la corsia opposta dopo la caduta: ferito un 64enne a Oneta
LO SCHIANTO. L’urto con l’auto che viaggiava nella corsia opposta. Incidente domenica 24 maggio a mezzogiorno sulla Sp46 a Oneta: il motociclista, residente a Pandino, è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Ha perso il controllo della moto mentre percorreva la strada provinciale 46, è scivolato sull’asfalto e ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava arrivando un’auto. È questa la dinamica dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 24 maggio a Oneta, poco dopo mezzogiorno.
A rimanere ferito è stato un motociclista italiano di 64 anni, nato nel 1962 e residente a Pandino, nel Cremasco. L’uomo viaggiava in sella al suo motociclo lungo la Sp46 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Dopo la caduta, la moto è finita nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva un’Audi A4 condotta da un ragazzo di 21 anni.
L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono stati inviati i soccorsi del 112 di Clusone, un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e anche l’elisoccorso da Brescia. Le condizioni del motociclista sono apparse serie ma non tali da far scattare il codice rosso: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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