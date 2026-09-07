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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 07 Settembre 2026

Nembro, altro colpo nella sede degli Alpini: «Siamo esasperati»

I FURTI. Sono passate 48 ore dall’ultimo episodio, e ancora una volta la sede degli Alpini di Nembro è finita vittima dei malviventi.

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Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

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Nembro, altro colpo nella sede degli Alpini: «Siamo esasperati»
Il fumogeno di sicurezza entrato in azione dopo l’intrusione

Lo denunciano le Penne nere del gruppo, esasperate per i continui tentativi di furto subìti negli ultimi mesi: l’ultimo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì 4 settembre, l’ottavo degli ultimi mesi. Ma alle 2,11 della notte tra sabato e domenica 6 settembre il sistema di allarme è entrato ancora in funzione, perché un uomo (questa volta da solo) ha cercato di introdursi nella sede dell’associazione, situata all’interno del parco Rotondo, danneggiando una finestra. E i colpi sono quindi saliti a nove.

«Non è stato rubato nulla, anche perché in sede non teniamo nessun oggetto di valore, proprio per il ripetersi dei tentativi di furto»

In una manciata di minuti sul posto sono arrivati diversi volontari, che ricevono sul proprio cellulare la notifica dell’allarme e sono ormai abituati a entrare in azione nel cuore della notte. «Io mi sono precipitato subito lì – racconta Loris Arvati, capogruppo degli Alpini di Nembro –, sono arrivati anche tre volontari che stavano facendo il turno di guardia alla festa dell’oratorio e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Seriate, ma il malvivente si era già allontanato e anche questa volta non siamo riusciti a fermarlo». Come accaduto le volte precedenti, il sistema di sicurezza della sede ha fatto entrare in funzione un fumogeno, che ha oscurato la vista all’uomo e l’ha costretto a fuggire. «Non è stato rubato nulla, anche perché in sede non teniamo nessun oggetto di valore, proprio per il ripetersi dei tentativi di furto».

Nella giornata di domenica gli Alpini si sono confrontati con l’amministrazione comunale di Nembro e con i carabinieri, per elaborare insieme strategie che possano mettere fine a questa lunga e triste serie di atti vandalici. «Non ne possiamo veramente più, ma ribadisco che non molliamo e vogliamo che questa storia finisca», conclude Arvati.

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