Nembro, auto piomba nel canale: muore un giovane di 22 anni, tre feriti

Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Nembro. Un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada ed è finita in un canale: il bilancio è di una vittima – un ragazzo di 22 anni – e tre feriti. L’allarme è scattato poco prima delle 2 in via Vasvecchio, nei pressi dell’intersezione con via Camozzi: l’auto, per cause in corso d’accertamento, è uscita di strada ed è finita in un canale a qualche metro di dislivello. Non risultano coinvolti altri veicoli.