Nembro, frontale tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco: muore 33enne. Strada chiusa

Tragedia a Nembro, sulla statale della Valle Seriana, nella mattinata di domenica 2 novembre. Un uomo di 33 anni ha perso la vita nello scontro tra la propria auto e un’autobotte dei vigili del fuoco, proveniente da Gazzaniga e diretta a Scanzorosciate per un intervento.

La strada è stata chiusa

(Foto di Colleoni) L’impatto sarebbe stato frontale. A bordo dell’auto altre quattro persone, che sono state medicate dal personale sanitario giunto sul posto. Anche un pompiere è rimasto ferito nell’impatto. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.

Chiusa la statale