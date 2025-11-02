Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 02 Novembre 2025
in aggiornamento

Nembro, frontale tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco: muore 33enne. Strada chiusa

LA TRAGEDIA. L’incidente poco prima dell’imbocco della galleria Montenegrone, nella prima mattinata di domenica 2 novembre.

Chiuso il tratto di statale che va da Nembro allo svincolo di Pradalunga
Chiuso il tratto di statale che va da Nembro allo svincolo di Pradalunga
(Foto di Colleoni)

Nembro

Tragedia a Nembro, sulla statale della Valle Seriana, nella mattinata di domenica 2 novembre. Un uomo di 33 anni ha perso la vita nello scontro tra la propria auto e un’autobotte dei vigili del fuoco, proveniente da Gazzaniga e diretta a Scanzorosciate per un intervento.

La strada è stata chiusa
La strada è stata chiusa
(Foto di Colleoni)

L’impatto sarebbe stato frontale. A bordo dell’auto altre quattro persone, che sono state medicate dal personale sanitario giunto sul posto. Anche un pompiere è rimasto ferito nell’impatto. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.

Chiusa la statale

L’incidente è avvenuto poco prima dell’imbocco della galleria Montenegrone: chiuso il tratto di statale che dallo svincolo di Pradalunga porta a Nembro. Il traffico, è deviato attraverso il paese: si registrano code sulla statale in entrambe le direzioni, Bergamo e Clusone, ma anche sulla provinciale tra Nembro e Albino su cui viene deviato il traffico.

Nembro
Gazzaniga
Pradalunga
Scanzorosciate
