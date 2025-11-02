Cronaca / Valle Seriana
Domenica 02 Novembre 2025
Nembro, frontale tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco: muore 33enne. Strada chiusa
LA TRAGEDIA. L’incidente poco prima dell’imbocco della galleria Montenegrone, nella prima mattinata di domenica 2 novembre.
Nembro
Tragedia a Nembro, sulla statale della Valle Seriana, nella mattinata di domenica 2 novembre. Un uomo di 33 anni ha perso la vita nello scontro tra la propria auto e un’autobotte dei vigili del fuoco, proveniente da Gazzaniga e diretta a Scanzorosciate per un intervento.
L’impatto sarebbe stato frontale. A bordo dell’auto altre quattro persone, che sono state medicate dal personale sanitario giunto sul posto. Anche un pompiere è rimasto ferito nell’impatto. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.
Chiusa la statale
L’incidente è avvenuto poco prima dell’imbocco della galleria Montenegrone: chiuso il tratto di statale che dallo svincolo di Pradalunga porta a Nembro. Il traffico, è deviato attraverso il paese: si registrano code sulla statale in entrambe le direzioni, Bergamo e Clusone, ma anche sulla provinciale tra Nembro e Albino su cui viene deviato il traffico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA