Mercoledì 28 Gennaio 2026
Nevica ancora sulle valli bergamasche: fiocchi bianchi anche sotto i mille metri - Le foto
METEO. Quaranta centimetri di manto nevoso a Lizzola, spargi sale in azione a Valbondione. Ecco le previsioni per il fine settimana.
Come era nelle previsioni dalla serata di martedì 27 gennaio la neve è tornata a cadere sulle nostre montagne. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere verso le 18, dapprima a quote elevate e poi hanno gradualmente imbiancato anche i paesi di fondovalle. Alle 21, ai 900 metri di Valbondione, si potevano infatti già vedere all’opera i mezzi spargisale.
Il suo spessore è andato crescendo durante la notte e in mattinata tant’è che ai 2000 metri del Mirtillo, sulle piste di Lizzola, i rifugisti sono stati impegnati per ore nello sgombero della terrazza esterna dove, nel primo pomeriggio, si potevano misurare una quarantina di centimetri. Abbondanti nevicate anche sulle piste del Monte Pora e di Colere.
Le previsioni
Il bollettino di Arpa Lombardia prevede dal tardo pomeriggio un’attenuazione dei fenomeni ad iniziare da sud della regione. Domani - giovedì 29 gennaio - è prevista una debole stabilizzazione con solo locali precipitazioni residue nella notte e al mattino; dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità a partire da ovest. Venerdì nuvolosità irregolare con schiarite e una generale assenza di precipitazioni.
