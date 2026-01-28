Nevica ancora sulle valli bergamasche: fiocchi bianchi anche sotto i mille metri - Le foto

Come era nelle previsioni dalla serata di martedì 27 gennaio la neve è tornata a cadere sulle nostre montagne. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere verso le 18, dapprima a quote elevate e poi hanno gradualmente imbiancato anche i paesi di fondovalle. Alle 21, ai 900 metri di Valbondione, si potevano infatti già vedere all’opera i mezzi spargisale.

Il suo spessore è andato crescendo durante la notte e in mattinata tant’è che ai 2000 metri del Mirtillo, sulle piste di Lizzola, i rifugisti sono stati impegnati per ore nello sgombero della terrazza esterna dove, nel primo pomeriggio, si potevano misurare una quarantina di centimetri. Abbondanti nevicate anche sulle piste del Monte Pora e di Colere.

Il rifugio Mirtillo a Lizzola innevato Gli spargi sale a Valbondione

