Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 03 Novembre 2025

Nuovo incidente sulla 671 ad Albino, scontro tra un camioncino e un’auto: un ferito

L’INCIDENTE. All’indomani della tragedia costata la vita al 33enne senegalese, un altro schianto ha paralizzato la Valle Seriana. L’impatto, avvenuto poco dopo le 7 nei pressi della stazione di servizio La Roggia, ha coinvolto un 19enne e un 39enne. Uno dei due è finito in ospedale ad Alzano, traffico in tilt per oltre un’ora.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
L’incidente ad Albino lungo la statale 671 della Valle Seriana
L’incidente ad Albino lungo la statale 671 della Valle Seriana

All’indomani dell’incidente mortale costato la vita a un 33enne senegalese residente a Leffe, lungo la statale 671 della Valle Seriana è andato in scena un altro scontro. È accaduto sul territorio di Albino, nei pressi della stazione di servizio La Roggia, poco dopo le 7. Ad essere coinvolti un camioncino, guidato da un 19enne e diretto verso Clusone, e un’autovettura che viaggiava nel senso opposto di marcia e condotta da un 39enne. Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane alla guida del camioncino abbia perso il controllo del mezzo, per cause in fase di accertamento, ed abbia impattato contro l’auto.

Lo scontro è stato violento, e subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo, intervenuta in codice giallo. Il 39enne, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato all’ospedale di Alzano Lombardo. Si è invece conclusa sul posto la presa in carico del 19enne. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Albino. Considerato l’orario di punta, ci sono state ripercussioni sul traffico, con code in entrambi i sensi di marcia. Una volta rimossi i mezzi incidentati, la situazione è tornata alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Alzano Lombardo
Clusone
Leffe
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Salute
assistenza sanitaria
Michela Gaiti