Nuovo incidente sulla 671 ad Albino, scontro tra un camioncino e un’auto: un ferito

All’indomani dell’incidente mortale costato la vita a un 33enne senegalese residente a Leffe , lungo la statale 671 della Valle Seriana è andato in scena un altro scontro. È accaduto sul territorio di Albino , nei pressi della stazione di servizio La Roggia, poco dopo le 7 . Ad essere coinvolti un camioncino, guidato da un 19enne e diretto verso Clusone, e un’autovettura che viaggiava nel senso opposto di marcia e condotta da un 39enne. Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane alla guida del camioncino abbia perso il controllo del mezzo , per cause in fase di accertamento, ed abbia impattato contro l’auto.

Lo scontro è stato violento, e subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo, intervenuta in codice giallo. Il 39enne, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato all’ospedale di Alzano Lombardo. Si è invece conclusa sul posto la presa in carico del 19enne. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Albino. Considerato l’orario di punta, ci sono state ripercussioni sul traffico, con code in entrambi i sensi di marcia. Una volta rimossi i mezzi incidentati, la situazione è tornata alla normalità.