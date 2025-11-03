Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 03 Novembre 2025
Nuovo incidente sulla 671 ad Albino, scontro tra un camioncino e un’auto: un ferito
L’INCIDENTE. All’indomani della tragedia costata la vita al 33enne senegalese, un altro schianto ha paralizzato la Valle Seriana. L’impatto, avvenuto poco dopo le 7 nei pressi della stazione di servizio La Roggia, ha coinvolto un 19enne e un 39enne. Uno dei due è finito in ospedale ad Alzano, traffico in tilt per oltre un’ora.
All’indomani dell’incidente mortale costato la vita a un 33enne senegalese residente a Leffe, lungo la statale 671 della Valle Seriana è andato in scena un altro scontro. È accaduto sul territorio di Albino, nei pressi della stazione di servizio La Roggia, poco dopo le 7. Ad essere coinvolti un camioncino, guidato da un 19enne e diretto verso Clusone, e un’autovettura che viaggiava nel senso opposto di marcia e condotta da un 39enne. Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane alla guida del camioncino abbia perso il controllo del mezzo, per cause in fase di accertamento, ed abbia impattato contro l’auto.
Lo scontro è stato violento, e subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo, intervenuta in codice giallo. Il 39enne, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato all’ospedale di Alzano Lombardo. Si è invece conclusa sul posto la presa in carico del 19enne. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Albino. Considerato l’orario di punta, ci sono state ripercussioni sul traffico, con code in entrambi i sensi di marcia. Una volta rimossi i mezzi incidentati, la situazione è tornata alla normalità.
