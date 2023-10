Oggi l’ultimo viaggio nelle sue strade per il sindaco Diego Bertocchi

Sembra quasi che abbia portato anche il freddo, la scomparsa di Diego Bertocchi, sindaco, padre, figlio, amico. Lascia la sua Selvino insieme all’ultimo sole estivo, se ne va con il cielo grigio e il clima uggioso (e nebbioso) che ha caratterizzato anche la notte della veglia. Nella serata di giovedì 19 ottobre, dalle 20, si è tenuto un momento di raccoglimento intorno nella camera ardente allestita in municipio proprio per consentire a tutti i suoi amati compaesani di omaggiare il primo cittadino, morto martedì mattina. «Pronuncia il mio nome senza tristezza. Perché dovrei star fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, dietro l’angolo. Non piangere, se veramente mi ami». Sono le parole di Sant’Agostino con cui il parroco, don Alberto Brignoli, ha aperto la veglia di ieri sera. «Frasi dense di significati 1.500 anni fa, ma ancora attuali».

La bara è aperta, la sala consiliare è piena. Tra un mistero del Rosario e l’altro, don Alberto ha voluto ricordare tutti coloro che soffrono di malattia incurabili e degenerative, per sostenere con la preghiera la loro sofferenza e quella dei cari. Come Diego ha sofferto, ma nonostante la malattia ha continuato con coraggio a sorridere alla vita. Ai piedi del feretro uan composizione di fiori dei famigliari e della moglie Giulia Parma, pronta all’ingresso della sala ad accogliere tutti i visitatori e stringere mani con gratitudine. Con lei il figlioletto Carlo, che a fine veglia ha «battuto il cinque» al parroco. Sotto quei fiori, un cartellone dipinto col Tricolore del consiglio comunale dei ragazzi.

La veglia di ieri sera Con parenti e amici non potevano mancare consiglieri e vessilli di Selvino e pure di Aviatico. Perché Diego ha lasciato un paese che aveva tanti progetti, che la sua lista più che mai vuole portare avanti. Con le stesse lacrime sul viso, i compaesani daranno l’ultimo saluto a Bertocchi nella giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, a partire dalle 15, con i funerali nella chiesa parrocchiale che verrà raggiunta in corteo dal municipio. «Se il tempo lo permetterà – spiega proprio il vice, Maurizio Remo Acerbis, che assume le funzioni di sindaco ad interim in attesa delle elezioni –, vorremmo fare una piccola deviazione prima di salire alla chiesa, e fare una tappa in piazza Europa. Vorremmo che Diego passasse nel cuore del suo paese, per l’ultima volta. Viceversa, se la pioggia sarà troppo intensa, saliremo direttamente alla chiesa».