Omicidio-suicidio di Cene, funerali insieme: «Scelta di fede e amore»

Lo ha annunciato il parroco, don Primo Moioli, al termine della Messa di domenica 8 giugno con i bambini, i ragazzi e i giovani del catechismo. «Ringrazio le famiglie - ha detto - che con questa scelta hanno dato il più grande segno di fede. Quel funerale è amore: nonostante le fatiche e il dolore che abbiamo nel cuore, celebreremo l’amore. Che Dio gliene renda merito». È una comunità smarrita e attonita quella di Cene, dopo l’omicidio-suicidio di giovedì 5 giugno. Ma, come è stato più volte ricordato nella Messa pregando in particolare per i due figli, «questo è il tempo del silenzio e della preghiera». Chiedendo allo Spirito Santo, nella solennità della Pentecoste, di illuminare e scaldare con il suo soffio queste ore tragiche.