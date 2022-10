Oneta, finisce fuori strada in moto e batte la testa: grave 61enne

È finito fuori strada facendo tutto da solo: all’altezza di una mezza curva è scivolato sull’asfalto in via Santuario del Frassino, a Oneta, una zona molto frequentata la domenica dai visitatori del Santuario della Madonna del Frassino che si trova alle pendici del monte Alben. L’uomo, 61 anni residente a Oneta, era sulla sua moto Bmw 1100 quando, poco dopo le 21, ha perso il controllo ed è finito a terra. Le cause sono ancora da accertare. A chiamare il Nue 112 sono stati alcuni passanti e la centrale della Soreu ha inviato sul posto l’elicottero di Sondrio, abilitato al volo notturno, e un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana.