Si terranno sabato 14 ottobre alle 15 a Valbondione i funerali di Mirko Semperboni, il 43enne di Valbondione che ha perso la vita in un infortunio in Svizzera. Semperboni è morto schiacciato dal mezzo di lavoro che stava guidando per trasportare del materiale.

L’infortunio è accaduto mercoledì poco prima delle 8 a Rodi Fiesso in Strada della Stazione, in Valle Leventina, nel Canton Ticino, in Svizzera. Semperboni era alla guida di un dumper, un mezzo con cassone ribaltabile, e stava effettuando la posa di alcune condutture per conto di una ditta di Malvaglia, frazione del comune svizzero di Serravalle. All’improvviso il dumper si è rovesciato e Semperboni, caduto a terra, è rimasto schiacciato sotto il mezzo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del 43enne a causa delle gravi ferite riportate. Venerdì 13 ottobre la salma verrà portata in paese, sabato 14 l’ultimo saluto nella parrocchiale.