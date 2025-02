Operazione antidroga in Val Seriana: un arresto e due denunce

L’operazione, avviata all’alba del 12 febbraio, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo. L’intervento è scattato dopo l’emissione di un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti del 25enne poi arrestato. I militari di Gandino , durante la perquisizione nell’abitazione del giovane, hanno rinvenuto circa 1,3 kg di marijuana, 300 g di hashish, 15 g di cocaina, 2.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Il 25enne era già noto alle forze dell’ordine

Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio in Val Seriana, era sotto osservazione dallo scorso anno. Nel corso dell’operazione, l’inchiesta si è estesa coinvolgendo due fratelli di Clusone, rispettivamente classe 2003 e 2007. Una perquisizione nell’abitazione del maggiore dei due, ha portato al sequestro di 24 g di marijuana, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Il fratello minore è stato trovato in possesso di 6 g di hashish.