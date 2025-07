Ordina scanner, arriva una ventosa: truffato da un’azienda di Hong Kong

Pensava di ricevere uno scanner digitale per pellicole della Kodak , ma invece si è visto recapitare a casa, nella giornata di martedì, una ventosa . Amara sorpresa per Giuliano Fronzi, fotografo 79enne di Clusone (collaboratore de L’Eco di Bergamo), che insieme alla moglie ha fatto la triste scoperta. «Ha suonato il corriere – spiega Fronzi, che l’anno prossimo festeggerà 50 anni di attività -, ed è scesa mia moglie Donata a ritirare il pacco. Avevo previsto il pagamento alla consegna , così ha preso il pacco senza aprirlo e ha pagato i 59 euro come previsto. Una volta tornata in casa l’amara sorpresa: dentro c’era una ventosa e non lo scanner che avevo ordinato per leggere i negativi delle fotografie ».

L’azienda dalla quale ha comprato dopo aver notato un annuncio in Facebook, Hk Goede Technology con sede probabilmente a Hong Kong, ha già colpito in Italia, come ha riportato in un articolo dello scorso maggio «il Resto del Carlino» e i racconti di altri truffati su truffeonline. «Ho contattato la Polizia postale – conclude -, ma avendo pagato in contanti mi hanno detto che c’è poco da fare, e che il corriere non ha alcuna colpa. All’interno del pacco oltretutto non c’era nessuna ricevuta o bolla. Farò denuncia».