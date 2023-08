Orobie orientali sprint: gli arrivi più che raddoppiati tra maggio e giugno

Che sia mordi e fuggi o vacanza di una settimana e oltre, che sia l’effetto Capitale della cultura o semplice voglia di relax nel verde più autentico, fatto sta che le valli bergamasche stanno vivendo, in quest’estate 2023, la loro primavera . Secondo i dati di Tourist Data Hub di VisitBergamo, già tra maggio e giugno – sono i più recenti a disposizione – nelle Valli Seriana e di Scalve escursionisti e turisti sono aumentati del 130%, con la presenza straniera che vede addirittura un +187% . Il mezzo per misurare il flusso turistico è quello della conta delle sim telefoniche di non residenti che agganciano le celle del territorio.

I numeri

Ora, da Alzano a Castione della Presolana, da Valbondione a Selvino, nei due mesi di maggio e giugno scorsi sono arrivate nelle due valli lungo il Serio e il Dezzo 108.500 persone che si sono fermate più di quattro ore, ma non hanno trascorso la notte in zona, rispetto alle 44.100 dello stesso periodo del 2022: il 145% in più. E se questa categoria viene catalogata da VisitBergamo come «escursionisti», anche per quella dei «turisti» – vale a dire chi staziona per più di 4 ore e qui trascorre una notte, in alberghi ma anche in seconde case, b&b o case di amici – il dato è più che buono: le sim agganciate sono state 66.700 contro le 31.900 del 2022: +108%. Numeri che, sommati, danno 175.200 visitatori totali, il 130% in più rispetto a quelli dello scorso anno (76.000).