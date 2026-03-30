Papa Leone ha nominato Monsignor Paolo Rudelli sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato

La gioia del Vescovo Beschi e della diocesi

Le parole del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi che nella mattinata di lunedì 30 marzo ha dato conto della notizia ricevuta dal Vaticano: «L’Annuncio della nomina di mons. Paolo Rudelli, da oggi Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, è una grande gioia per tutta la nostra diocesi. Lui nasce qui nelle nostre comunità, nelle nostre valli, e molti sono i legami di amicizia con sacerdoti e laici che hanno accompagnato il suo cammino, e certamente anche l’amicizia e la condivisione con me in questi anni.