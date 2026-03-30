Papa Leone ha nominato Monsignor Paolo Rudelli sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato
LA NOMINA. Leone XIV ha scelto il prete gandinese per uno degli incarichi più importanti e delicati dell’intero apparato vaticano, una sorta di «ministro degli Interni» dello Stato. L’annuncio del Vescovo Beschi.
Gandino
Dalla Colombia alla Segreteria di Stato, dalla Segreteria di Stato alla Nunziatura in Italia, dalla Nunziatura in Italia alla Prefettura della Casa Pontificia. Giro di nomine oggi, 30 marzo, all’interno della Santa Sede.
Leone XIV ha scelto il nuovo sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, tra gli incarichi più importanti e delicati dell’intero apparato vaticano, una sorta di «ministro degli
Interni» dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta dell’arcivescovo Paolo Rudelli, 56 anni il prossimo luglio, sacerdote dal ’95, incardinato a Bergamo e laureato in teologia morale, finora nunzio apostolico in Colombia.
La gioia del Vescovo Beschi e della diocesi
Le parole del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi che nella mattinata di lunedì 30 marzo ha dato conto della notizia ricevuta dal Vaticano: «L’Annuncio della nomina di mons. Paolo Rudelli, da oggi Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, è una grande gioia per tutta la nostra diocesi. Lui nasce qui nelle nostre comunità, nelle nostre valli, e molti sono i legami di amicizia con sacerdoti e laici che hanno accompagnato il suo cammino, e certamente anche l’amicizia e la condivisione con me in questi anni.
Grande è la gioia per la responsabilità che il Santo Padre gli ha affidato scegliendolo come suo stretto collaboratore. Noi gli facciamo gli auguri più vivi che accompagniamo con la preghiera e che si fanno vicinanza e sostegno per questo importante servizio ecclesiale a cui è chiamato. Avremo la gioia di potergli esprimere questi nostri sentimenti nella Messa Crismale del giovedì santo alla quale parteciperà».
Chi è monsignor Paolo Rudelli
Monsignor Rudelli sino ad oggi nunzio apostolico in Colombia, assunto dal 2023 su nomina di Francesco che lo aveva ordinato arcivescovo nel 2019 per poi inviarlo, nel gennaio 2020, come suo rappresentante nello Zimbabwe, trasferendolo da Strasburgo dove era osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo.
Ma l’esperienza di Rudelli nel servizio diplomatico della Santa Sede risale già ad oltre vent’anni fa, al 2001 esattamente, con il lavoro nelle rappresentanze pontificie in Ecuador e in Polonia e la sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato.
Monsignor Paolo Rudelli è nato a Gazzaniga il 16 luglio 1970. Ordinato sacerdote il 10 giugno 1995 a Bergamo.
Le altre nomine del Papa
Monsignor Rudelli succede all’arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra, che sempre oggi Papa Leone ha nominato nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Subentra a Petar Rajič, nominato prefetto della Casa Pontificia.
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