Parrocchie, Comune e associazioni: tutti uniti per l’estate di Ardesio

Il palinsesto dell’estate

Si tratta di feste patronali e della tradizione, concerti dal vivo, mostre, festival di artisti di strada e del cinema, incontri con il teatro, proiezioni cinematografiche, rassegna enogastronomica e sagre, visite guidate, tornei, iniziative per famiglie e altro. Mentre Simone Bonetti, presidente di «Vivi Ardesio», durante l’incontro ha sottolineato il fatto che per molti eventi Ardesio è positivamente coinvolto in manifestazioni sovracomunali, il sindaco Yvan Caccia ha evidenziato l’importanza del lavoro dei volontari e della associazioni, che ha ringraziato, unitamente a Promoserio. Quali le novità degli eventi 2025 e le principali manifestazioni? Tra le novità quella legata al Passaporto dell’anello delle Orobie che, grazie all’impegno di Massimiliano Todde, è stato aggiornato inserendovi anche la descrizione di ogni tappa con le tracce gps (da inserire nel cellulare per seguire meglio i sentieri) e nuove immagini. E che, grazie a ciò, come affermato da Migliorati, «renderà unica per tutti l’esperienza di viaggio in montagna». Mentre viene riconfermata la convenzione, con sconti, tra «Vivi Ardesio» e la «Navigazione Lago d’Iseo», altra novità è quella legata alla celebrazione del 60° della posa della Croce sul Monte Secco, con l’illuminazione della stessa in occasione dell’Apparizione, una mostra sui 60 anni della ricorrenza e la tradizionale festa sociale del 19 e 20 luglio. Tra le altre iniziative ricordiamo la mostra, tra il 25 aprile e il 15 agosto, su input della Pro Loco, della tradizione del Mas; il 25 maggio ancora la Pro Loco organizza il Festival degli artisti di strada, il 7 giugno «Notte di note», il 14 giugno il raduno dei «Ciao». Mentre la Poliardesio il 15 giugno organizza il Campionato italiano di Bike Trials, il 22 e 23 giugno la Parrocchia di Ardesio dà il via al 418° anniversario dell’Apparizione della Madonna delle Grazie. Dal 4 al 6 luglio «Valcanale Team» fa rivivere il tempo della transumanza, il 27 luglio l’Unitalsi organizza la Giornata dell’ammalato, mentre «Adivì Aps» il 2 e 3 agosto organizza «Ardesio diVino».