Patata e mais rostrato rosso tornano protagonisti a Rovetta

Un’iniziativa che, organizzata dal Comune con la Pro Loco Rovetta e il supporto organizzativo dell’ufficio Borghi della Presolana e delle associazioni e volontari, punta alla valorizzazione della tradizione contadina e dei prodotti agricoli locali parte della storia del Comune, in particolare la patata di Rovetta e il mais rostrato rosso che saranno protagonisti a partire dai piatti tipici proposti in degustazione ma anche tra gli stand di prodotti tipici.

In programma infatti mercatini, sfilata in costumi d’epoca (sabato alle 15,30) gruppi folcloristici, teatro dialettale, concerti, punti ristoro, vendita dei prodotti - patata e mais - in collaborazione con i produttori locali. «La Sagra della Patata è molto più di una festa popolare – spiega Mauro Marinoni, sindaco di Rovetta –. È un’occasione per riaffermare il valore della nostra agricoltura, il legame con la terra e la capacità della comunità di lavorare insieme per promuovere ciò che ci rende unici. La patata di Rovetta è un simbolo identitario e la sagra rappresenta il momento in cui tutta la valle può celebrarla».

La sagra celebra due eccellenze del territorio seriano. «Questa manifestazione dimostra come la promozione del territorio passi dalla valorizzazione dei suoi prodotti e dalla partecipazione delle comunità – aggiunge Marco Migliorati, presidente di Promoserio –. Un evento che celebra il gusto e la nostra tradizione agricola, e arricchisce l’offerta turistica della ValSeriana, rafforzando la sua identità».

Il programma della manifestazione