Perde il controllo della moto e si schianta: muore a 48 anni fra i tornanti di Lonno

Un quarantottenne di Zogno, Ivan Gatti, è morto domenica pomeriggio (23 febbraio) mentre viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada provinciale che collega Nembro con Selvino. In località Prato Fò, non lontano dalla frazione nembrese di Lonno, l’incidente dalle conseguenze purtroppo fatali per Gatti, che è finito contro il guardrail a lato della strada, morendo sul colpo.