Ponte Nossa, 77enne muore mentre taglia un albero
NEI BOSCHI. Un uomo di 77 anni è morto a Ponte Nossa mentre tagliava degli alberi in una zona boschiva. Fatale una grave emorragia causata da un profondo taglio alla gamba. Il 77enne ha chiesto aiuto ma all’arrivo del figlio l’uomo era già deceduto.
Ponte Nossa
Dramma nella tarda giornata di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa in via Ernesto De Angeli, in una zona boschiva del territorio. Un uomo di 77 anni, residente in paese, ha perso la vita mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi.
A fare la tragica scoperta è stato un familiare, chiamato dall’uomo
Grave ferita alla gamba
Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da una grave emorragia provocata da un profondo taglio alla gamba. L’uomo si trovava da solo al momento dell’incidente: secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe chiamato il figlio chiedendo aiuto ma all’arrivo del familiare l’uomo era già deceduto a causa del grave taglio.
A fare la tragica scoperta è stato quindi il figlio che ha trovato il 77enne privo di vita.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per gli accertamenti del caso. La dinamica appare riconducibile a un incidente durante le operazioni di taglio.
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