Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 06 Febbraio 2026

Pradalunga, finisce in coma dopo le botte: arrestato il marito

I CARABINIERI DI ALBINO. La donna, 49 anni, era stata ricoverata in terapia intensiva dopo una violenta aggressione in casa. Le indagini hanno escluso cause accidentali.

Non era una caduta accidentale né un incidente domestico. Dietro il grave ferimento di una donna di 49 anni, finita in coma farmacologico dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, ci sarebbe la violenta aggressione del marito. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto di un 51enne di nazionalità tunisina, residente in Val Seriana.

La violenza il 17 gennaio a Pradalunga

I fatti risalgono al pomeriggio del 17 gennaio 2026, quando all’interno dell’abitazione coniugale di Pradalunga la donna, classe 1976, sarebbe stata picchiata dal marito, riportando traumi gravissimi. Le lesioni hanno provocato un’insufficienza respiratoria acuta, rendendo necessario l’intervento del 118 e il ricovero d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la vittima è stata posta in coma farmacologico.

Maltrattamenti e violenze reiterate

Le successive indagini dei carabinieri di Albino, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti in famiglia protratti nel tempo, fatti di aggressioni fisiche e verbali e di comportamenti vessatori, messi in atto come forma di controllo e dominio sulla moglie convivente. Gli accertamenti sanitari, le testimonianze raccolte e la perquisizione dell’abitazione hanno escluso cause accidentali delle lesioni, smentendo la versione inizialmente fornita dall’uomo.

Custodia cautelare in carcere

Alla luce della gravità dei fatti e del rischio di reiterazione, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita il 24 gennaio dai carabinieri di Albino. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime. Durante l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pradalunga
Bergamo
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
118
Ospedale Papa Giovanni XXIII