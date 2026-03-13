Pradalunga, tir incastrato in via Gritti: strada chiusa per due ore
L’INTERVENTO. Necessaria l’autogru dei vigili del fuoco per rimuoverlo. L’autista probabilmente ingannato dal navigatore.
Pradalunga
Via Gritti a Pradalunga chiusa per circa due ore a causa di un tir bloccato in una curva. È successo intorno alle 13.30 di venerdì 13 marzo: il conducente, probabilmente ingannato dal navigatore, non ha notato il divieto d’accesso ai mezzi pesanti ed è rimasto incastrato.
La polizia locale ha dovuto chiudere via Gritti - la strada interna che da Nembro passa per Pradalunga e sale verso Albino - per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere il veicolo con l’autogru.
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