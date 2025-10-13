Premolo festeggia la decana Rosa: «esempio di vita»

Ha raggiunto il traguardo dei cento anni Rosa Seghezzi, la decana di Premolo. Nata il 13 ottobre 1925, è stata festeggiata con una giornata d’anticipo domenica 12 ottobre, da parte dell’amministrazione comunale, che ha voluto omaggiarla per l’importante traguardo raggiunto. La famiglia invece le regalerà una giornata al mare ad Arenzano, piccolo borgo che si affaccia sul mare in Liguria.

«Ama molto il mare – racconta la nipote – e una volta l’anno la portiamo ad Arenzano, in provincia di Genova, dove si trova anche il santuario del Gesù Bambino di Praga, al quale è devota. Coglie poi anche l’occasione per vedere il mare e fare una bella mangiata di pesce. A breve la porteremo per festeggiare il compleanno. Avrebbe sempre voluto viaggiare, ma non ne aveva la possibilità da giovane. Non sempre è lucidissima e ha problemi di udito, ma tutto sommato sta bene».

«Avrebbe sempre voluto viaggiare, ma non ne aveva la possibilità da giovane» Nubile, ha lavorato per diversi anni in fabbrica, nel tempo libero invece ha sempre amato il contatto con la natura, facendo lunghe passeggiate nei boschi ed allevando galline e conigli. Oggi è accudita dalla sorella Maria e dalla sua famiglia. «Rosa è legata alla fede – prosegue la nipote –: prega molto e non si perde mai la Messa. Per il resto legge e vive la vita serenamente. Ha sempre visto il lato positivo delle cose, probabilmente è stato proprio questo il segreto della sua longevità».