Prevenzione a tu per tu con cittadini e ambulanti

Un servizio coordinato, programmato e coordinato dai carabinieri della Compagnia di Clusone che, in vista anche della crescente presenza di turisti e proprietari di seconde case, ha avuto come obiettivo quello di confermare la presenza e la collaborazione delle forze dell’ordine sul territorio. Si è verificato lunedì 29 dicembre.

Con il supporto delle fiamme gialle della Tenenza di Clusone e della Polizia locale, i militari dell’Arma hanno visitato lo storico mercato, molto affollato proprio per i giorni delle feste, incontrato gli ambulanti e i cittadini, e raccolto (la polizia locale) il canone degli ambulanti temporanei, cinque nella giornata di lunedì 29 dicembre. Il servizio è iniziato verso le 10 in piazza Sant’Andrea negli uffici della Locale, dove il comandante della Compagnia carabinieri, il capitano Maurizio Guadalupi, ha dato indicazioni sugli obiettivi del servizio, ricordando l’importanza della prevenzione contro eventuali abusi e truffe, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani.