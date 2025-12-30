Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025
Prevenzione a tu per tu con cittadini e ambulanti
L’INTERVENTO. Servizio di prevenzione tra i banchetti e gli ambulanti dello storico mercato del centro di Clusone, che ha visto la presenza dei carabinieri, dei militari della Guardia di finanza e degli agenti della Polizia locale. atenaccio
Un servizio coordinato, programmato e coordinato dai carabinieri della Compagnia di Clusone che, in vista anche della crescente presenza di turisti e proprietari di seconde case, ha avuto come obiettivo quello di confermare la presenza e la collaborazione delle forze dell’ordine sul territorio. Si è verificato lunedì 29 dicembre.
Con il supporto delle fiamme gialle della Tenenza di Clusone e della Polizia locale, i militari dell’Arma hanno visitato lo storico mercato, molto affollato proprio per i giorni delle feste, incontrato gli ambulanti e i cittadini, e raccolto (la polizia locale) il canone degli ambulanti temporanei, cinque nella giornata di lunedì 29 dicembre. Il servizio è iniziato verso le 10 in piazza Sant’Andrea negli uffici della Locale, dove il comandante della Compagnia carabinieri, il capitano Maurizio Guadalupi, ha dato indicazioni sugli obiettivi del servizio, ricordando l’importanza della prevenzione contro eventuali abusi e truffe, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani.
Positiva la mattinata, che non ha visto particolari situazioni che richiedessero l’intervento delle forze dell’ordine. L’iniziativa si aggiunge agli interventi di potenziamento dei controlli sulle strade e nel centro storico di Clusone e, più in generale, della Val Seriana, in occasione degli eventi e delle feste che fanno crescere il numero di turisti e visitatori, ma anche le occasioni per mettere a segno reati contro il patrimonio o le persone. Come poteva essere l’appuntamento con gli ambulanti, specie se sono in gran numero, come nel caso del mercato baradello. Conta infatti un centinaio di banchi sparsi per le vie e le piazze del centro. E negli ultimi mesi il Comune ha pubblicato un bando per potenziare la presenza di venditori soprattutto in piazza Orologio, dove ieri era presente uno dei nuovi banchi.
