Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025

Prevenzione a tu per tu con cittadini e ambulanti

L’INTERVENTO. Servizio di prevenzione tra i banchetti e gli ambulanti dello storico mercato del centro di Clusone, che ha visto la presenza dei carabinieri, dei militari della Guardia di finanza e degli agenti della Polizia locale. atenaccio

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
Incontro con gli ambulanti
Incontro con gli ambulanti

Un servizio coordinato, programmato e coordinato dai carabinieri della Compagnia di Clusone che, in vista anche della crescente presenza di turisti e proprietari di seconde case, ha avuto come obiettivo quello di confermare la presenza e la collaborazione delle forze dell’ordine sul territorio. Si è verificato lunedì 29 dicembre.

Con il supporto delle fiamme gialle della Tenenza di Clusone e della Polizia locale, i militari dell’Arma hanno visitato lo storico mercato, molto affollato proprio per i giorni delle feste, incontrato gli ambulanti e i cittadini, e raccolto (la polizia locale) il canone degli ambulanti temporanei, cinque nella giornata di lunedì 29 dicembre. Il servizio è iniziato verso le 10 in piazza Sant’Andrea negli uffici della Locale, dove il comandante della Compagnia carabinieri, il capitano Maurizio Guadalupi, ha dato indicazioni sugli obiettivi del servizio, ricordando l’importanza della prevenzione contro eventuali abusi e truffe, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani.

Positiva la mattinata, che non ha visto particolari situazioni che richiedessero l’intervento delle forze dell’ordine. L’iniziativa si aggiunge agli interventi di potenziamento dei controlli sulle strade e nel centro storico di Clusone e, più in generale, della Val Seriana, in occasione degli eventi e delle feste che fanno crescere il numero di turisti e visitatori, ma anche le occasioni per mettere a segno reati contro il patrimonio o le persone. Come poteva essere l’appuntamento con gli ambulanti, specie se sono in gran numero, come nel caso del mercato baradello. Conta infatti un centinaio di banchi sparsi per le vie e le piazze del centro. E negli ultimi mesi il Comune ha pubblicato un bando per potenziare la presenza di venditori soprattutto in piazza Orologio, dove ieri era presente uno dei nuovi banchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Criminalità
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Maurizio Guadalupi
Antonella Savoldelli
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Locale
comune