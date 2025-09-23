Prodotti scaduti in un alimentari di Castione: sanzione da 2mila euro

Sabato 20 settembre i carabinieri di Clusone , in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità ( Nas) di Brescia , hanno svolto un controllo straordinario in un esercizio commerciale di Castione della Presolana.

Le verifiche su documentazione e igiene

Durante l’ispezione, i militari hanno passato al setaccio documenti, ambienti, attrezzature e procedure, verificando anche la formazione del personale e la qualità delle materie prime utilizzate. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul rispetto del manuale Haccp, indispensabile per garantire la sicurezza alimentare.