Quei ragazzi che nel ’43 portarono «Radio Londra» in Val Gandino

Una storia della Resistenza emerge dai diari di Giuseppe Mosconi, per decenni medico di famiglia in paese e cavaliere ufficiale della Repubblica, figura nota per aver assunto vari incarichi, soprattutto quello, tra gli anni ’80 e ’90, di assessore all’Urbanistica e all’Ecologia in Provincia a Bergamo, scomparso nel 2011. Nell’autunno del 1943, quando aveva sedici anni, insieme a un gruppo di coetanei, riuscì a realizzare una stazione radio clandestina in una soffitta abbandonata nel centro di Gandino. Da qui i ragazzi, tutti sotto i vent’anni, trasmettevano i messaggi in codice di Radio Londra, destinati ai partigiani. Nelle pagine del diario, che saranno lette il 25 aprile in Piazza Vittorio Veneto a Gandino, nell’ambito delle manifestazioni della Liberazione che seguiranno la Messa delle 10,30, viene raccontata come è nata questa avventura, e anche come rischiò di finire nel peggiore dei modi, se non fosse stato per un funzionario antifascista in prefettura.