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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 09 Novembre 2026

Raffica di furti nelle abitazioni tra Cerete e Rovetta

I FURTI. Ladri in azione nella serata di sabato 7 novembre in Valle Seriana. Alcune abitazioni tra Rovetta e Cerete sono state prese di mira con alcuni colpi andati a segno.

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Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

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Raffica di furti nelle abitazioni tra Cerete e Rovetta

A Novezio, frazione di Cerete, i ladri – non si conosce con certezza se si tratti di una o più persone – si sono intrufolati in una villa bifamiliare probabilmente attorno alle 20. «Eravamo fuori casa – riferisce il proprietario -, e quando verso le 22 siamo rientrati abbiamo fatto la spiacevole scoperta. Sono entrati dal tetto, tramite un lucernario, addentrandosi prima nella stanza di mia figlia, e da lì poi nei vari ambienti della casa. Hanno portato via dell’oro. Si sono poi spostati nell’abitazione di mia madre, prelevando qualcosa anche da lì. Subito abbiamo allertato le Forze dell’Ordine».

Domenica ancora non era stata sporta alcuna denuncia, ma ai militari del Comando compagnia carabinieri di Clusone sono state fatte tre segnalazioni sabato sera. Oltre all’episodio di Cerete, altri due si sono infatti verificati nella vicina Rovetta. Non è chiaro se tutti i furti siano riconducibili agli stessi autori. Il Comune di Rovetta ha diffuso un comunicato, invitando la popolazione a prudenza e collaborazione. L’Amministrazione raccomanda di chiudere sempre porte e finestre, prestare attenzione a movimenti sospetti e a non intervenire direttamente ma in caso di emergenza allertare subito il 112.

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