Riapre la pista di fondo di Valbondione, ed è gratis

Sospiro di sollievo a Valbondione: riapre la pista di sci nordico che sarà gestita, da lunedì 18 dicembre fino al 24 marzo 2024, dalla «Cooperativa Nuova Lizzola» che già gestisce gli impianti di sci alpino di Lizzola ed è presieduta da Omar Semperboni, tra l’altro proprietario del rifugio Campèl e idoneo a svolgere le funzioni di capo servizio per impianti sciistici. Dopo la rinuncia di fine agosto, con scadenza effettiva il 21 novembre scorso, alla gestione dell’ostello comunale della gioventù con annessa pista di sci nordico di Casa Corti da parte della famiglia di Gianluigi Piffari, il rischio era di non aprire entrambe le strutture per la stagione invernale 2023/2024.

È lunga 5,5 chilometri

Sarebbe stata una grave perdita per il paese seriano che basa buona parte della sua economia sul turismo estivo–invernale. «Dopo la rinuncia di Gianluigi Piffari alla gestione delle due strutture, con scadenza al 21 novembre – afferma la sindaca Romina Riccardi –, non avevamo il tempo necessario per indire un bando per la futura gestione delle stesse nel corso dell’attuale stagione invernale. Non senza difficoltà ci siamo, di conseguenza, dati da fare per riaprire almeno la pista di fondo, che ha una lunghezza di 5,5 chilometri. Effettuata un’indagine di mercato abbiamo individuato due società del settore che avrebbero potuto riaprire, gestendola, almeno la sola pista di fondo. Tra le due l’assegnazione è stata conferita alla Cooperativa Nuova Lizzola. La pista riaprirà, non appena il suo innevamento sarà completato, tutti i giorni dalle 8,30 alle 17».