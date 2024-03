Ricerche da giovedì, Marilena trovata senza vita nella zona di Gandino

della donna non si avevano notizie dal primo pomeriggio di giovedì 21 marzo: Marilena Facchini, 57 anni di Gandino , era uscita di casa per una tranquilla passeggiata con il cane. L’allarme è scattato all’ora di cena e ha coinvolto dapprima alcuni volontari e successivamente Carabinieri, Protezione civile e Nucleo cinofilo.

Purtroppo la terribile notizia nel pomeriggio di venerdì con il ritrovamento del corpo senza vita da parte delle forze dell’ordine. Marilena purtroppo non era nuova a questo tipo di eventi. In circostanze sostanzialmente analoghe era scomparsa a maggio 2022 e ritrovata dopo ore di ricerche nella zona soprastante il Laghetto Corrado a Gandino. A richiamare e indirizzare gli uomini del Soccorso Alpino, della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco era stato il latrare prolungato di Shiva, il border collie di dieci anni sempre al fianco della propria padrona. In quel caso, il lieto fine di quell’avventura aveva fatto il giro dei media nazionali e Shiva aveva meritato il Premio Nazionale «Fedeltà del Cane» a Camogli in Liguria.