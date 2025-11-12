Rifiuti abbandonati nel parco a Villa di Serio. Il sindaco: cestini puliti poco prima

Rifiuti sparsi nel prato del Parco del Volontariato a Villa di Serio. Il parco immerso nell’habitat naturalistico della golena del fiume Serio con tanto di stagno e flora autoctona, si innesta nella pista ciclopedonale ed è molto frequentato dai villesi e dalle famiglie a spasso con i bambini.

I cestini del parco erano appena stati puliti dai volontari della parrocchia incaricati della raccolta dei sacchi dell’immondizia e la foto scattata il giorno dopo documenta la maleducazione imperante di chi preferisce sporcare le aree verdi anziché rispettarle, senza alcun senso civico.

«Chiedo cortesemente a tutti un po’ più di responsabilità e di educazione civile. Nel parco passiamo tutti noi e non gente estranea. Teniamo in ordine i luoghi che frequentiamo grazie»

Il sindaco Mario Morotti tramite la chat del Comune ha segnalato la maleducazione ai propri cittadini con tanto di scatto: «Questa foto ritrae il cestino collocato al parco del volontariato, questa mattina (ieri 11 novembre per chi legge). Tenete presente che i volontari della parrocchia hanno pulito il cestino l’altra mattina. Ora è stato ripulito. Chiedo cortesemente a tutti un po’ più di responsabilità e di educazione civile. Nel parco passiamo tutti noi e non gente estranea. Teniamo in ordine i luoghi che frequentiamo grazie».