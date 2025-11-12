Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 12 Novembre 2025

Rifiuti abbandonati nel parco a Villa di Serio. Il sindaco: cestini puliti poco prima

LA SEGNALAZIONE. I cestini del parco erano appena stati puliti dai volontari della parrocchia incaricati della raccolta dei sacchi dell’immondizia e la foto scattata il giorno dopo documenta la maleducazione imperante.

Paola Rizzi
Paola Rizzi
La situazione nel Parco del Volontariato a Villa di Serio
La situazione nel Parco del Volontariato a Villa di Serio

Villa di Serio

Rifiuti sparsi nel prato del Parco del Volontariato a Villa di Serio. Il parco immerso nell’habitat naturalistico della golena del fiume Serio con tanto di stagno e flora autoctona, si innesta nella pista ciclopedonale ed è molto frequentato dai villesi e dalle famiglie a spasso con i bambini.

«Chiedo cortesemente a tutti un po’ più di responsabilità e di educazione civile. Nel parco passiamo tutti noi e non gente estranea. Teniamo in ordine i luoghi che frequentiamo grazie»

I cestini del parco erano appena stati puliti dai volontari della parrocchia incaricati della raccolta dei sacchi dell’immondizia e la foto scattata il giorno dopo documenta la maleducazione imperante di chi preferisce sporcare le aree verdi anziché rispettarle, senza alcun senso civico.

Il sindaco Mario Morotti tramite la chat del Comune ha segnalato la maleducazione ai propri cittadini con tanto di scatto: «Questa foto ritrae il cestino collocato al parco del volontariato, questa mattina (ieri 11 novembre per chi legge). Tenete presente che i volontari della parrocchia hanno pulito il cestino l’altra mattina. Ora è stato ripulito. Chiedo cortesemente a tutti un po’ più di responsabilità e di educazione civile. Nel parco passiamo tutti noi e non gente estranea. Teniamo in ordine i luoghi che frequentiamo grazie».

Villa di Serio
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Ambiente
inquinamento
Rifiuti
Paola Rizzi
Mario Morotti
Parrocchia