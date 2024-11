Rovetta, un incendio distrugge la pizzeria L’Antica Pergola - Foto e video

Poco prima di mezzogiorno di sabato 16 novembre un incendio è divampato nella Pizzeria L’ Antica Pergola a San Lorenzo di Rovetta, in via Risorgimento: fortunatamente non si sono registrati feriti. Le fiamme sono partite dall’esterno della struttura, sotto il pergolato, per poi propagarsi in tutto il locale, ora dichiarato inagibile. I danni sono ingenti, ma non ancora quantificabili con esattezza. Al momento del rogo all’interno dell’edificio, composto dalla pizzeria e da due appartamenti, c’era soltanto il titolare dell’attività che è stato il primo a dare l’allarme.