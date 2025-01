Rovetta piange l’alpino Marinoni: «Custode del mais»

Custode dei semi del Mais rostrato rosso di Rovetta, agricoltore rovettese in passato anche consigliere comunale e alpino, è morto martedì scorso Giovanni Marinoni. Aveva 89 anni e da tempo si trovava nella Rsa Fondazione Madonna di Boldesico di Grumello del Monte.

Aveva perso la moglie alcuni anni fa, lascia il nipote Benedetto, i pronipoti e le sorelle Matilde e Bambina. Giovanni Marinoni era depositario della tradizione cerealicola rovettese : seguendo l’esempio del padre e del nonno aveva selezionato, seminato e quindi conservato nel tempo quella varietà di mais con la spiga allungata, i chicchi piccoli, vitrei e rossastri e il caratteristico chicco rostrato. «Giovanni Marinoni era conosciuto in paese ed era diventato “famoso” per il suo impegno nella conservazione del seme del Mais rostrato rosso di Rovetta (DeCo- Denominazione comunale dal 2011 accompagnata da un disciplinare) – lo ricorda il sindaco di Rovetta Mauro Marinoni –. Ne era il custode, se oggi si parla di questo mais è grazie a lui e al suo lavoro che ne ha consentito la salvaguardia e conservazione».

La grande opera di valorizzazione avviata dopo la scoperta dell’antica varietà di Mais oltre 20 anni fa, non sarebbe stata possibile infatti se Marinoni e la sua famiglia non avessero portato avanti per generazioni la conservazione delle sementi.