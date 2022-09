Schianto ad Albino, giovane muore in auto dopo il frontale con un furgone

Tragico incidente stradale domenica mattina sulla 671 ad Albino. Verso le 7, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati una Peugeot 208 condotta da un giovane di 28anni e un furgone Mercedes con a bordo una famiglia di tre persone. Secondo la prima ricostruzione, la Peugeot saliva verso Clusone e avrebbe prima urtato di striscio un’Audi, poi si è scontrata frontalmente con il furgone che arrivava dalla direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo. Scattato l’allarme, sono intervenuti i mezzi dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con tre ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento volontari di Gazzaniga e ai carabinieri di Albino.