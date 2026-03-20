Sci, una settimana in più per il Pora: chiude il 29 marzo

L’annuncio dei giorni scorsi aveva lasciato un po’ tutti a bocca aperta: il fine settimana scorso i gestori della stazione sciistica del Monte Pora avevano annunciato la prematura conclusione della stagione bianca, con la chiusura degli impianti domenica 22 marzo. Ora è arrivata invece la notizia che certamente farà piacere agli appassionati di sci: la chiusura della stagione viene prorogata di una settimana e gli impianti restano dunque aperti tutti i giorni fino a domenica 29 marzo. Niente da fare per la Pasqua, che è invece la data di conclusione fissata da altri comprensori, come Lizzola, Foppolo e Piani di Bobbio.

«Prolungare l’apertura di sette giorni»

«Le condizioni della neve sono ancora molto buone, le temperature si sono abbassate e ci sono tutti i presupposti per andare avanti - dichiara Sara Legrenzi, responsabile Marketing e Comunicazione di Irta, la società che gestisce la stazione sciistica -. Le richieste arrivate sia via telefono sia attraverso i nostri canali social in questi giorni sono state tantissime. Anche per questo i soci della società si sono confrontati con l’amministratore delegato e hanno deciso di prolungare l’apertura di sette giorni».

«Le condizioni della neve sono ancora molto buone, le temperature si sono abbassate e ci sono tutti i presupposti per andare avanti» Per questo fine settimana saranno aperti gli impianti di Cima Pora, Pian de l’Asen, Termen e campi scuola. Da lunedì, invece, chiudono le sciovie del Pian de l’Asen, mentre restano aperti gli altri impianti. Già chiusa, invece, la seggiovia Valzelli, quella che raggiunge la quota più bassa.

Prezzi promozionali

«Viste le aperture ridotte, settimana prossima saranno in vigore i prezzi promozionali: il giornaliero sarà a 20 euro per gli adulti, 15 per gli junior e 10 per i bambini. Abbiamo deciso anche di anticipare l’apertura dalle 9 alle 8,30, così da permettere di sciare di più al mattino, quando le condizioni sono migliori».

Tra i momenti di maggiore afflusso al Pora nei giorni scorsi c’è stata la scorsa domenica, quando la baita Termen ha ospitato la festa «Pora 90’s», ormai un appuntamento fisso in grado di attrarre ogni anno centinaia di giovani. «Cerchiamo sempre di migliorare l’organizzazione: quest’anno abbiamo potenziato l’impianto audio e introdotto i fuochi artificiali».

Gli altri impianti