Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 10 Agosto 2025

Scivola dal sentiero del pizzo di Corna Piana: muore escursionista di 71 anni

LA TRAGEDIA. Scivolato da un sentiero sotto gli occhi della moglie nella zona del passo di Corna Piana: inutili i soccorsi. Seconda tragedia in due giorni sulle montagne bergamasche.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’elisoccorso in una foto d’archivio
L’elisoccorso in una foto d’archivio

Ardesio

Tragedia in montagna nella tarda mattinata di domenica 10 agosto nella zona del passo di Corna Piana, nei pressi del Pizzo Arera, tra Val Brembana e Val Seriana. Un escursionista di 71 anni, residente a Leffe, ha perso la vita dopo essere scivolato da un sentiero e precipitato per circa 40 metri, sotto gli occhi della moglie con cui stava camminando. L’incidente è avvenuto non lontano dal sentiero dei Fiori, in un tratto particolarmente ripido.

L’uomo è caduto sulle rocce, riportando ferite mortali. La moglie ha dato immediatamente l’allarme, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: l’impatto gli è stato fatale sul colpo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri della tenenza di Zogno e l’elisoccorso, che ha recuperato la salma, già restituita ai familiari. Il pubblico ministero ha disposto il nullaosta per la sepoltura.

È il secondo dramma in poche ore sulle montagne bergamasche: sabato 9 agosto Fabio Pilenga, 53 anni, di Stezzano, è morto colpito alla testa da un masso sul sentiero per il rifugio Curò.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Leffe
Oltre il Colle
Sociale
Morte
Michela Gaiti