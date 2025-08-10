Scivola dal sentiero del pizzo di Corna Piana: muore escursionista di 71 anni

Tragedia in montagna nella tarda mattinata di domenica 10 agosto nella zona del passo di Corna Piana, nei pressi del Pizzo Arera, tra Val Brembana e Val Seriana. Un escursionista di 71 anni, residente a Leffe, ha perso la vita dopo essere scivolato da un sentiero e precipitato per circa 40 metri, sotto gli occhi della moglie con cui stava camminando . L’incidente è avvenuto non lontano dal sentiero dei Fiori, in un tratto particolarmente ripido.

L’uomo è caduto sulle rocce, riportando ferite mortali. La moglie ha dato immediatamente l’allarme, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: l’impatto gli è stato fatale sul colpo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri della tenenza di Zogno e l’elisoccorso, che ha recuperato la salma, già restituita ai familiari. Il pubblico ministero ha disposto il nullaosta per la sepoltura.