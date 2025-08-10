Cronaca / Valle Seriana
Domenica 10 Agosto 2025
Scivola dal sentiero del pizzo di Corna Piana: muore escursionista di 71 anni
LA TRAGEDIA. Scivolato da un sentiero sotto gli occhi della moglie nella zona del passo di Corna Piana: inutili i soccorsi. Seconda tragedia in due giorni sulle montagne bergamasche.
Ardesio
Tragedia in montagna nella tarda mattinata di domenica 10 agosto nella zona del passo di Corna Piana, nei pressi del Pizzo Arera, tra Val Brembana e Val Seriana. Un escursionista di 71 anni, residente a Leffe, ha perso la vita dopo essere scivolato da un sentiero e precipitato per circa 40 metri, sotto gli occhi della moglie con cui stava camminando. L’incidente è avvenuto non lontano dal sentiero dei Fiori, in un tratto particolarmente ripido.
L’uomo è caduto sulle rocce, riportando ferite mortali. La moglie ha dato immediatamente l’allarme, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: l’impatto gli è stato fatale sul colpo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri della tenenza di Zogno e l’elisoccorso, che ha recuperato la salma, già restituita ai familiari. Il pubblico ministero ha disposto il nullaosta per la sepoltura.
È il secondo dramma in poche ore sulle montagne bergamasche: sabato 9 agosto Fabio Pilenga, 53 anni, di Stezzano, è morto colpito alla testa da un masso sul sentiero per il rifugio Curò.
