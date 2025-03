Scritte no vax sulla sede di Araberara e del Giornale di Treviglio

Vandalizzata nella notte tra domenica e lunedì 3 marzo la sede clusonese del periodico Araberara . Scritte no vax sui muri e sul portone d’ingresso della sede di via San Lucio a Clusone .

Come spiegato dalla stessa redazione sui social pare che i vandali abbiano agito nella notte verso l’1.37. Le foto, condivise sui social dal direttore Piero Bonicelli nella mattina all’arrivo in ufficio sono accompagnate da un lungo messaggio di denuncia un cui precisa che questi atti non fermeranno il lavoro dei giornalisti.