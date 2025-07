Seriana e Scalve, 14 milioni per lo sviluppo

Come annunciato già nei mesi scorsi, Valle Seriana e Valle di Scalve arrivano prime al traguardo per il finanziamento nella strategia della Regione dedicata alle Aree Interne. È stato infatti approvato ieri dalla Giunta regionale il piano che porta nelle due valli oltre 14 milioni di euro, che andranno a finanziare opere pubbliche (tra le principali la riqualificazione dell’ex collegio Angelo Maj di Clusone e la realizzazione di un polo della biodiversità a Valcanale), ma anche progetti per il sociale e le imprese locali. A fare da capofila alla strategia di Area è stata la Comunità Montana Valle Seriana, che approverà il medesimo documento nell’assemblea di domani, e nei giorni successivi firmerà poi l’accordo con la Regione.

Contrasto allo spopolamento e sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza sono gli obiettivi dell’iniziativa promossa dall’assessore agli Enti locali Massimo Sertori, che spiega come «l’impegno della Regione per le Aree Interne è costante e passa per dialoghi continui con le realtà territoriali per arrivare a definire un documento di strategia territoriale di sviluppo locale».

Sono 14,3 milioni le risorse sul piatto. «Sono diversi e articolati i progetti previsti dalla strategia – rimarca Sertori –. Tutti concorrono verso l’obiettivo di invertire il trend dello spopolamento, anche attraverso il rilancio dell’economia locale e il miglioramento complessivo della qualità della vita per gli abitanti».

I poli innovativi

In primis la realizzazione di poli innovativi nei settori dei servizi, sociale, cultura e turismo. Tra questi il polo dei servizi all’ex collegio Angelo Maj di Clusone (che sarà sede di Comunità Montana, Gal, ufficio turistico, Informagiovani, coworking, Ufficio di Piano e sale congressi), per cui è previsto un investimento da 5 milioni di euro (3 da Regione). Agli ex impianti di Valcanale il polo della biodiversità delle Orobie bergamasche (con museo, aule didattiche, spazi ricreativi, bar/ristoro e foresteria per ricercatori), per un investimento da 2,35 milioni di euro. Ad Albino il polo del sociale nell’ex palazzina Ats, di fronte alla Teb (per un milione di euro); in Val di Scalve il polo culturale, ovvero il completamento del Museo dedicato al disastro del Gleno (per un milione di euro); a Nembro il polo dei servizi psico-sociali, con spazi dedicati agli adolescenti (per 500mila euro). Ancora, fondi per un infopoint turistico e spazio artistico ad Alzano, nei pressi della stazione tranviaria (250mila euro) e riqualificazione delle piscine comunali di Casnigo (1 milione) e di Rovetta e Parre (200mila euro). Un milione di euro andrà invece al collegamento ciclopedonale Valle Seriana – Laghi bergamaschi.

Le reazioni

Accanto agli interventi infrastrutturali, la strategia prevede 1,3 milioni di euro per il sociale, con azioni per l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, percorsi per giovani e famiglie e reti territoriali per cura e prevenzione, 200mila euro per l’attivazione di un nuovo percorso di formazione post-diploma sul territorio e 2,6 milioni di euro per bandi rivolti alle imprese locali, con attenzione a strutture ricettive, start-up e investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana Valle Seriana, sottolinea che «si tratta di un intervento importante di aiuto ai nostri paesi di montagna. Siamo soddisfatti e abbiamo in mente di andare avanti a proporre altro in Regione per mantenere le persone in montagna, in modo che non venga abbandonata». Soddisfazione per l’approvazione, «ancor di più per essere arrivati al traguardo per primi», arriva dall’assessore alle Aree Interne della Comunità montana, Massimo Morstabilini.

«Tutto viene concepito secondo una logica di prossimità e vicinanza nei confronti di chi vive tutti i giorni la nostra montagna», aggiunge l’assessore regionale Paolo Franco.