Sole addio, cala il buio a Valcanale e torna la scrittrice serba MacKay

In questo periodo gli abitanti della contrada, soprattutto bambini e anziani, attendono con ansia il ritorno dell’astro celeste che illuminerà in primis la cima del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta. Quindi, col passare dei giorni , via via tutto l’abitato.

Tra alcuni giorni intanto sempre a Valcanale tornerà la scrittrice serba, che vive a Sletibor, Jane MacKay che sarà ospitata, come in passato, al Bar Astoria dove, oltre a soggiornare, studia e lavora. « Grazie alla sua semplicità – spiega Matteo Boccardi, gestore del bar – la scrittrice è diventata amica di tutti i 230 abitanti della contrada, coi quali conversa in italiano e anche con qualche frase in bergamasco. Da noi si trova bene, non solo per l’amicizia con tante persone, ma anche in quanto la bellezza dei luoghi e il silenzio la aiutano a riflettere e a scrivere i suoi libri».