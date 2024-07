Spaccata al negozio Penguin di Parre: rubate biciclette

Furto alle prime ore del mattino di lunedì 1 luglio al negozio Penguin Bike di Parre dove i ladri hanno spaccato le vetrine del negozio portando via diverse bici e poi sono fuggiti con un furgone precedentemente rubato. Secondo una prima ricostruzione i malviventi poco prima delle 3 del mattino, verso le 2.50, hanno prima rubato un furgone Isuzu bianco in un magazzino di un giardiniere a San Lorenzo di Rovetta e poi si sono diretti con il mezzo a Parre, al negozio di biciclette Penguin Bike che si trova lungo la provinciale Sp49 poco prima dell’incrocio con la SS671 a Ponte Selva. Qui utilizzando il furgone hanno sfondato le ampie vetrate e rubato diverse biciclette esposte, ferendosi viste le tracce di sangue sul posto. Poi si sono dati alla fuga.

Il furgone utilizzato dai ladri è stato successivamente ritrovato abbandonato a Fino del Monte, parcheggiato in un posteggio davanti ad un hotel all’ingresso del paese, non molto distante dalla parrocchia. Il furgone è stato poi posto sotto sequestro dai carabinieri per ulteriori indagini. I ladri hanno sottratto diverse bici di grande valore, probabilmente una decina, ma sono in corso le verifiche della proprietà e soprattutto le indagine coordinate dai carabinieri della Compagnia di Clusone.