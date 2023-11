Spiazzi di Gromo, dopo il lupo solitario avvistati grifoni nella zona della baita Avert

La località Spiazzi di Gromo in questo scorcio di dicembre non si fa mancare nulla. Di alcuni giorni fa l’avvistamento di un giovane lupo, prima presso le case adiacenti la chiesetta di San Rocchino e quindi sul piazzale antistante l’Hotel Spiazzi. Si è trattato di un avvistamento notturno ma, a pochi giorni dell’evento, del l’animale sembra non esservi più traccia.

L’avvistamento

È di mercoledì 8 novembre poi l’avvistamento di ben dodici grifoni. Sono stati visti e parzialmente fotografati con uno smartphone tra i rami di un abete rosso. Un fatto insolito in quanto fino ad oggi non si è mai notata la loro presenza in zona. I grifoni sono stati avvistati e fotografati nella zona pascoliva che si trova a monte della stazione turistica degli Spiazzi, esattamente appena a monte della baita di Avert posta a circa 1.500 metri di quota, località attualmente ricoperta di neve a seguito delle recenti nevicate.

L’avvoltoio barbuto