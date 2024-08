Statale 671, risolto l’incidente allo svincolo per la val Gandino

Un brutto incidente, tra un’auto e una moto, si è verificato sulla strada statale della val Seriana, all’altezza dello svincolo per la val Gandino. I motociclisti, due coniugi residenti a Torre Boldone, sono stati trasferiti all’ospedale di Alzano Lombardo rispettivamente in codice rosso, l’uomo alla guida della moto, e giallo, la moglie. Traffico in tilt in entrambe le direzioni, con code intorno ai tre chilometri. La situazione è tornata alla normalità dopo le 19.