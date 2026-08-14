Street Food a Castione della Presolana: tre giorni di sapori dal mondo e musica

LA MANIFESTAZIONE. Da domenica 16 a martedì 18 agosto torna in via Regalia l’ottava edizione dello Street Food Festival. Dodici cucine itineranti proporranno specialità italiane e internazionali, mentre domenica sera è in programma anche un dj set nel parco.

Sapori da tutto il mondo, specialità regionali italiane, birra artigianale e musica ai piedi della Presolana. Da domenica 16 a martedì 18 agosto torna a Castione della Presolana lo Street Food Festival, giunto alla sua ottava edizione.

La manifestazione, promossa da Promozioni Confesercenti in collaborazione con l’Amministrazione comunale, animerà per tre giorni via Regalia, che si trasformerà in un vero e proprio percorso gastronomico con dodici cucine itineranti. L’obiettivo è accompagnare residenti e turisti in un viaggio tra culture e tradizioni culinarie diverse, con una proposta molto ampia pensata per soddisfare gusti differenti.

Dalla paella al ramen, fino agli arrosticini

Street Food a Castione della Presolana Tra gli stand sarà possibile trovare alcuni grandi classici dello street food internazionale: hamburger, paella spagnola, cucina brasiliana e greca, specialità indiane, ramen e ravioli al vapore della tradizione cinese. Spazio anche alle mini crepes olandesi, al pulled pork e agli hot dog americani.

Non mancheranno le proposte italiane, con arrosticini abruzzesi, prodotti tipici siciliani, focaccia ligure e fritto misto di pesce, oltre a rosti e brezel tirolesi. A completare l’offerta gastronomica ci saranno gli stand dedicati alla birra artigianale.

Lo Street Food Festival sarà aperto con orario continuato dalle 10.30 alle 24 domenica e lunedì, mentre martedì 18 agosto la chiusura è prevista alle 22

Domenica sera dj set

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda la musica. Domenica 16 agosto alle 21, nel parco di via Regalia, è infatti previsto un Dj set, organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Castione. La serata accompagnerà il primo dei tre giorni di festa con musica, cucina e intrattenimento. Lo Street Food Festival sarà aperto con orario continuato dalle 10.30 alle 24 domenica e lunedì, mentre martedì 18 agosto la chiusura è prevista alle 22.

«Una delle tappe più attese dell’estate»

«Castione della Presolana rappresenta una tappa di grande rilievo nel circuito dei nostri street food internazionali, una delle più attese dell’estate», sottolinea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo. Rossi evidenzia anche il rinnovamento dell’offerta attraverso l’arrivo di nuovi espositori e la scelta di affiancare al cibo un momento musicale: «La principale novità di quest’anno è la serata di dj set, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Castione. Un appuntamento che unirà ottima cucina, buona musica e voglia di divertirsi insieme».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale