Sul sagrato con la banda, si sente male e cade dal muro: Leffe piange Gino Bordogna

Aveva finito di suonare da poco e stava aspettando, insieme agli altri strumentisti del corpo bandistico di Leffe, che si concludesse la celebrazione nella chiesa di San Rocco, per poi rimettersi a suonare all’uscita dei parrocchiani. Ma purtroppo, Luigi Bordogna, 64 anni, quell’ultima marcia non l’ha potuta eseguire. Poco prima delle 11 di sabato 16 agosto si è sentito male mentre si trovava sul sagrato della chiesa intitolata al compatrono di Leffe, ha perso l’equilibrio e, sbilanciatosi all’indietro forse per provare ad appoggiarsi al muro, è caduto sulla strada sottostante il sagrat o, picchiando violentemente la testa.

Vani i tentativi di rianimarlo

Un volontario della Croce verde che si trovava lì perché all’interno dell’organizzazione della festa di San Rocco è intervenuto subito e ha cominciato le manovre di primo soccorso. Con lui anche altre due infermiere che erano in chiesa. Nel frattempo alcuni cittadini si sono spostati in auto nel centro di Leffe per recuperare il defibrillatore semiautomatico. All’arrivo dell’auto medica da Seriate e poi dell’ambulanza della Croce rossa di Trescore il 64enne non si era ancora ripreso. Anche i soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il cordoglio