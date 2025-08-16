Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 16 Agosto 2025

Sul sagrato con la banda, si sente male e cade dal muro: Leffe piange Gino Bordogna

LA TRAGEDIA. È successo sabato 16 agosto poco prima delle 11 nei pressi della chiesa di San Rocco. Si era appena conclusa la processione per il compatrono. Luigi Bordogna, detto Gino, suonava il clarinetto.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il corpo bandistico di Leffe durante la processione di sabato 16 agosto per San Rocco. Tra le sue fila anche Luigi Bordogna con il clarinetto
Il corpo bandistico di Leffe durante la processione di sabato 16 agosto per San Rocco. Tra le sue fila anche Luigi Bordogna con il clarinetto
(Foto di Foto Arno C.)

Aveva finito di suonare da poco e stava aspettando, insieme agli altri strumentisti del corpo bandistico di Leffe, che si concludesse la celebrazione nella chiesa di San Rocco, per poi rimettersi a suonare all’uscita dei parrocchiani. Ma purtroppo, Luigi Bordogna, 64 anni, quell’ultima marcia non l’ha potuta eseguire. Poco prima delle 11 di sabato 16 agosto si è sentito male mentre si trovava sul sagrato della chiesa intitolata al compatrono di Leffe, ha perso l’equilibrio e, sbilanciatosi all’indietro forse per provare ad appoggiarsi al muro, è caduto sulla strada sottostante il sagrat o, picchiando violentemente la testa.

Vani i tentativi di rianimarlo

Un volontario della Croce verde che si trovava lì perché all’interno dell’organizzazione della festa di San Rocco è intervenuto subito e ha cominciato le manovre di primo soccorso. Con lui anche altre due infermiere che erano in chiesa. Nel frattempo alcuni cittadini si sono spostati in auto nel centro di Leffe per recuperare il defibrillatore semiautomatico. All’arrivo dell’auto medica da Seriate e poi dell’ambulanza della Croce rossa di Trescore il 64enne non si era ancora ripreso. Anche i soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il cordoglio

Luigi «Gino» Bordogna, 64 anni
Luigi «Gino» Bordogna, 64 anni

La notizia ha lasciato tutti i presenti senza parole. Storico clarinettista del corpo musicale di Leffe, Gino Bordogna «viveva la comunità di Leffe e non mancava di mettersi a disposizione qualora ci fosse qualcosa da fare o per dare una mano – lo ricorda il sindaco Marco Gallizioli, stringendosi nel cordoglio ai familiari –. Le feste di San Rocco non saranno le stesse quest’anno, dopo questa disgrazia».
La salma del 64enne è stata composta nella sala della Misericordia di Leffe, vicino alla parrocchiale, dove lunedì 18 agosto alle 10 verranno celebrati i funerali. Domenica 17 agosto, alle 17 si terrà una veglia di preghiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

