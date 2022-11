Sulla Presolana campus di sci e snowboard per vincere la disabilità

Per il secondo anno consecutivo le piste del Passo della Presolana saranno la sede di un campus organizzato dal Comitato italiano paralimpico con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport . L’iniziativa di livello nazionale ha quest’anno lo sguardo puntato sulle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina . In prima linea nell’organizzazione c’è Marco Zanotti, già atleta paralimpico, fondatore dell’associazione Ski passion, con sede a Parre, che dal 2019 promuove lo sport in un’ottica inclusiva.