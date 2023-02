Tamara, la bielorussa di Ardesio che insegna l’italiano agli ucraini

Proprio vero che fare la pace è pratica alla portata di tutti. La pace inizia nelle nostre case, nelle nostre comunità. Basta cercarla. L a storia di Tamara Volkava, 59 anni, bielorussa, residente ad Ardesio da quasi diciassette anni, è esemplare . Il governo del suo Paese di origine, pur non intervenendo direttamente, si è schierato apertamente con la Russia nella guerra che da un anno ha travolto l’Ucraina. Ma lei, ex insegnante di Biologia, non si è tirata indietro quando le hanno chiesto di aiutare delle famiglie ucraine rifugiate in paese. E ha iniziato a insegnare l’italiano, anche grazie all’aiuto della figlia Maria Zucchelli, 17 anni . L’iniziativa è stata voluta dal tavolo «Emergenza Ucraina» composto da Comune, parrocchia e realtà associative del paese.