Tirato fuori dall’auto in corsa e picchiato senza motivo: aggredito don Virgilio Fenaroli

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio don Virgilio Fenaroli stava percorrendo una via centrale di Gromo a bordo della sua auto a velocità moderata, quando, improvvisamente, un uomo un 37enne ha aperto la portiera e lo ha trascinato fuori dall’auto picchiandolo senza un motivo. Ci sono volute tre persone per fermare l’aggressore parso subito fuori di sè.

Il prete, 89 anni originario di Tavernola, in pensione da 13 anni si è ritirato a vivere nel paese dell’Alta Valle Seriana. Portato in ospedale in codice giallo, è stato curato e dimesso nel pomeriggio con una prognosi di 14 giorni. Sarà ospitato da amici per riprendersi dalla brutta avventura in cui, suo malgrado, è incorso.