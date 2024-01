Torna il sole a Valcanale: alla festa ci sarà anche Jane, dalla Nuova Zelanda

Si rimane meravigliati giungendo nella pittoresca contrada di Valcanale in questi giorni e non trovarvi neve. E sì che qui il sole manca dai primi giorni del novembre scorso. Come ormai è tradizione, per il suo ritorno suoneranno a festa le campane della chiesa e, grazie al Gruppo di volontari dell’oratorio, s i organizzeranno, il 9 e 10 febbraio, due giorni di festa, con cena in oratorio alle 19,30 a base di gnocchi (in colla con lo stracchino, al semolino, di patate al burro, alle ortiche con patate e noci) preparati dalle volontarie.