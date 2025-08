Tragedia sul Pizzo Coca: cade in un canalone, muore escursionista di 75 anni

Tragedia in montagna nella tarda mattinata di martedì 5 agosto a Valbondione : un escursionista di 75 anni, originario di Olginate in provincia di Lecco, è morto in seguito a una caduta nella zona del valico della Bocchetta lungo il percorso che porta alla vetta più alta delle Alpi Orobie.

Il Pizzo Coca visto dai 2712 metri del Simàl

(Foto di Mirco Bonacorsi)

L’escursionista era insieme a un gruppo di amici quando è caduto per ragioni in via di accertamento ed è precipitato lungo un canalone per una cinquantina di metri perdendo la vita sul colpo. Tutto si è consumato in pochi minuti intorno alle 11 di questa mattina.