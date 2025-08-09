Cronaca / Valle Seriana
Sabato 09 Agosto 2025
Tragedia a Valbondione, morto escursionista lungo il sentiero per il Curò
INCIDENTE IN MONTAGNA. È successo nel pomeriggio di sabato 9 agosto lungo il sentiero che sale dall’abitato di Valbondione. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Sul posto Soccorso alpino ed eliambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Tragedia in montagna lungo il sentiero che dall’abitato di Valbondione sale verso il rifugio Curò. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17,20 in codice rosso, quindi con la massima gravità. Stando alle primissime ricostruzioni un escursionista sarebbe stato colpito alla testa da un masso, che lo ha ferito gravemente. Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato mentre si trovava lungo il sentiero e la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone, che si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso.
Eliambulanza e Soccorso alpino sul posto
Non appena è scattata la chiamata al 112, numero unico delle emergenze, la centrale dell’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in quota una squadra di tecnici del Soccorso alpino di Valbondione e l’elisoccorso decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante i tentativi di rianimare l’escursionista, però, i soccorsi sono stati vani e l’uomo è deceduto.
