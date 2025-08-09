Tragedia a Valbondione, morto escursionista lungo il sentiero per il Curò

Tragedia in montagna lungo il sentiero che dall’abitato di Valbondione sale verso il rifugio Curò. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17,20 in codice rosso, quindi con la massima gravità. Stando alle primissime ricostruzioni un escursionista sarebbe stato colpito alla testa da un masso, che lo ha ferito gravemente. Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato mentre si trovava lungo il sentiero e la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone, che si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso.