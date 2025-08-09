Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 09 Agosto 2025
in aggiornamento

Tragedia a Valbondione, morto escursionista lungo il sentiero per il Curò

INCIDENTE IN MONTAGNA. È successo nel pomeriggio di sabato 9 agosto lungo il sentiero che sale dall’abitato di Valbondione. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Sul posto Soccorso alpino ed eliambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Redazione Web
Redazione Web
Un tratto del sentiero che dall’abitato di Valbondione sale verso il rifugio Curò
Un tratto del sentiero che dall’abitato di Valbondione sale verso il rifugio Curò

Tragedia in montagna lungo il sentiero che dall’abitato di Valbondione sale verso il rifugio Curò. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17,20 in codice rosso, quindi con la massima gravità. Stando alle primissime ricostruzioni un escursionista sarebbe stato colpito alla testa da un masso, che lo ha ferito gravemente. Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato mentre si trovava lungo il sentiero e la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone, che si sono recati sul posto per gli accertamenti del caso.

Eliambulanza e Soccorso alpino sul posto

Non appena è scattata la chiamata al 112, numero unico delle emergenze, la centrale dell’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in quota una squadra di tecnici del Soccorso alpino di Valbondione e l’elisoccorso decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante i tentativi di rianimare l’escursionista, però, i soccorsi sono stati vani e l’uomo è deceduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Clusone
Sociale
Morte
Disastri, Incidenti