Tragico scontro in bicicletta, dolore a Clusone per Giovanni Maria Zanoletti

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Clusone. Un uomo del paese di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla propria bici. La vittima è Giovanni Maria Zanoletti, pensionato, abitava in via Brescia a Clusone. L’incidente è accaduto intorno alle 15.30 in via Sant’Alessandro, all’altezza del civico 96, dove si innesta via Borlone. Zanoletti stava pedalando sulla sua bici elettrica, una Armony di colore nero. Con lui c’era una nipote, che si trovava però più avanti e non ha assistito direttamente al tragico evento.