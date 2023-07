Turisti con i cani respinti da B&B, Selvino li accoglie a braccia aperte

Dal rifiuto di un bed and breakfast di Palermo all’accoglienza amichevole dell’hotel Marcellino di Selvino. Una coppia di ciechi di Roma nello scorso mese di aprile ha vissuto la spiacevole esperienza di una cancellazione all’ultimo della propria prenotazione in una struttura ricettiva siciliana, a causa della presenza dei propri cani guida. Mentre erano in viaggio in treno da Roma in direzione Palermo, hanno ricevuto la notizia all’ultimo. La vicenda di Vincenzo D’Angiò e Nadia Vattiata, con i loro due labrador Happy e Quari, è finita un paio di mesi fa sui media nazionali, sollevando uno stuolo di voci di indignazione.

Le notizia e l’offerta

«Quando ho letto la notizia su La Repubblica, ho subito mandato un messaggio per segnalarla a mia sorella Barbara commentando: “Che disastro”». Lara Magoni, sottosegretario allo Sport in Regione Lombardia, gestisce insieme alla famiglia l’hotel Marcellino a Selvino . Una tradizione di famiglia che continua dal 1968. «Da albergatrice sono rimasta molto colpita dalla vicenda – continua a raccontare Lara –. Ho voluto scrivere una risposta sotto l’articolo, presentandomi e lasciando un mio contatto. Mi sono offerta di ospitare queste persone nel nostro hotel. Loro mi hanno risposto e ci siamo accordati».

Il soggiorno in amicizia

Così dal 28 giugno e fino a oggi Vincenzo e Nadia, insieme ai loro due cani guida, hanno raggiunto Selvino, arrivando fino a Bergamo in treno , e hanno trascorso qualche giorno all’hotel Marcellino, in un’atmosfera di amicizia e familiarità. «Abbiamo quattro nuovi amici – commenta ancora Magoni –. Siamo molto contenti che abbiano scelto di raggiungerci. Da un episodio spiacevole è nata una bella amicizia».

«Cani parte della famiglia»

L’accoglienza dei cani guida è un obbligo per legge, ma Lara Magoni ci tiene a dire che da loro l’ospitalità di tutti gli animali è la normalità. Anche sul sito della struttura, si segnala che «Gli amici a 4 zampe sono sempre ben accettati senza limiti di taglia e razza e nessun costo di servizio». «I cani per noi sono parte della famiglia, non hanno mai rappresentato un problema», conferma Lara. Vincenzo e Nadia non vogliono tornare a parlare dell’esperienza vissuta in Sicilia. Hanno vissuto i giorni a Selvino in un clima di grande festa. «L’hotel Marcellino è un posto fantastico – commenta lui –. Torneremo sicuramente qui nei prossimi anni».