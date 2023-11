Val Seriana, code per lavori al ponte della ciclopedonale di Fiorano

Disagi per gli automobilisti della Val Seriana. Oltre agli usuali rallentamenti degli orari di punta, dovranno fare i conti fino a giovedì con un nuovo cantiere per la posa di un ponte della ciclabile. Nella serata di martedì 21 novembre si registrano code da Nembro a Fiorano per chi sale in valle e da Vertova a Fiorano per chi scende.